Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metan’ın ve sosyal medyadan yönlendirilen soruları her zaman olduğu gibi cesurca yorumlayan Çakar, hakemliğe nasıl başladığını anlattı. İyi top oynayamadığını belirten Çakar, "Sert oynuyordum. İyi top oynayamazdım. Kazmaydım. Kursa girdim ve amatör olarak maçları yönetmeye başladım. Geleceğin parlak dediler. O parlaklığım devam ediyor” diye konuştu.

İşte Ahmet Çakar’ın o açıklamaları;

Radyo Viva’da program yapmaya başlayan ünlü radyo programcısı Adem Metan, ilk programında Eski Hakem ve Spor Yorumcusu Ahmet Çakar’ı ağırladı.

Metan’ın ve sosyal medyadan yönlendirilen soruları her zaman olduğu cesurca yorumlayan Çakar, hakemliğe nasıl başladığını anlattı. İyi top oynayamadığını belirten Çakar, ‘Sert oynuyordum. İyi top oynayamazdım. Kazmaydım. Kursa girdim ve amatör olarak maçları yönetmeye başladım. Geleceğin parlak dediler. O parlaklığım devam ediyor” diye konuştu.

“5 KURŞUN YEDİM”

Yaptığı yorumlardan dolayı asla korkmadığını da ifade eden Çakar, kadere inandığını belirtti. Çakar, “Neyinden korkacağım? Başa gelecek olan düğün bayramdır. 5 kurşun yemiş adamım. Beşi bir yerde. Allah ne derse o olur. Korkacaksan yapmayacaksın. Seyirci çok zekidir. Eğer yapmacık olursan seni iyi tanır. ‘Başkandan çekiniyor’ derler. Dürüst konuşup konuşmadığını anlıyor” dedi.

“RTÜK BAŞKANI BENİ FIRÇALADI”

Emeğiyle para kazandığını da anlatan Çakar, ancak başına gelmeyenin kalmadığını söyledi. Dünyada hiçbir spor yorumcusunun başına gelmeyenin kendi başına geldiğini ifade eden Çakır, Show TV’de program yaparken yayına bağlanan dönemin RTÜK Başkanı Zahit Akman’ın, kendisini fırçaladığın anlattı. Çakar, “İçimde kaldı. Kanala zarar verir diye bir şey diyemedim” dedi. Eski hakem Selçuk Dereli hakkında ağır eleştirilerde bulunan Çakar, “GS ve BJK maçını yönetmişti. Allah büyük 1 ay sonra Akman’ın, Las Vegas’ta kumar oynarken görüntüsü yayınlandı. Cüneyt Çakır, Selçuk Dereli’yi geçti. O da hakemliği bıraktı. Şimdi abuk sabuk işler yapıyor. Hiç sevmediğim bir adamdır. Hakemliğini de beğenmezdim. İnsan olarak da haz etmiyorum”

“REFERANDUM”

‘Hayır diyene de saygım var. Yarı yarıya Türk halkı böyle düşündü. Türkiye’de halk açısında ekonomi ve huzur önemli. Bunlar olduğu vakit siyasetin sağı solu dindarı az dindarı fark etmez. İşim gücüm yerinde mi, para kazanıyor muyum, gibi ekonomiye bakar. Huzur , güvenlik ve ekonomi önemli.

ARDA’YI BAŞARILI BULMUYORUM

Barcelona’da futbol yaşamını sürdüren Arda Turan ile ilgili soruyu da cevaplandıran Çakar, başarılı bulmadığını belirtti. Çakar, Atletico Madrit’de başarıl oldu. Ancak şu an yedek. Goller atması önemli değil. CV’sinde Barcelona’da oynadı var ancak yedek. Zaten başarılı olması çok zordu” diye konuştu.

AHMET HAKAN'I İLGİLENDİRMEZ

Gazeteci Ahmet Hakan’ın, Arda’nın özel yaşamıyla ilgili değerlendirmesini de ağır şekilde eleştiren, milli futbolcunun bekar ve genç olduğunu belirterek, “Rahip mi? Sevgilisi olur. İlişkinin nereye gideceği de belli olmaz. Kız mankenmiş. Tabi ki yürüyecek. Tecavüz mü etmiş? Önce birliktelik ve tanışma süreci oluyor. Bundan dolayı bir insanı eleştiremem” diye konuştu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili de konuşan Çakar, onu Beyaz Futbol programına kendisinin kattığını da anlattı. Kütahyalı’yı öven Çakar, “Fenamı yaptım. O spor yorumculuğunda trol oldu ve çığır açtı. Analar onun gibi trol doğurmadı” dedi.

“AZİZ YILDIRIM’A AĞIR ELEŞTİRİ”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik ağır eleştirilerde bulunan Çakar, kontrolünü kaybettiğini söyledi. Çakar, “Ben THY Genel Müdürü olsam ona uçak kullandırmam. Başhekim olsam ameliyat yaptırmam. Aziz Yıldırım tehlikeli adam” dedi. Ersun Yanal’ın takımı 8-10 puan önde şampiyon yapmasına rağmen, ‘antrenmanları sevgililerinin randevusuna göre ayarladığı’ sözüyle kovulduğunu da hatırlatan Çakar, ortada bir seviye problemi olduğunu kaydetti. Çakar, yine Yıldırım’ın, takımı şampiyon yapan Aykut Kocaman’ı da ‘bu kapıdan Aykut giremeyecek’ diyerek kovduğunu da belirterek, “Demek ki, ikisinin de arasında çok ciddi bel altı bir sıkıntı yaşanmış. Şimdi basından okuyoruz ki, Aykut Kocaman yeniden hoca olacak. 20 gün sonra açıklanır. Ancak, tablo ortada Fenerbahçe yine kan kaybedecek” şeklinde konuştu. Aziz Yıldırım’ın futbolu çok iyi bildiğini ancak narsist durumunu yenemediğini söyleyen Çakar, kulp takıp Ersun Yanal’ı kovduğunu savundu.

“ÖZBEK KULÜBÜN GELECEĞİNİ GÖTÜRÜYOR”

GS Başkanı Dursun Özbek ile ilgili soruyu üzerine de yorum yapan Çakar, Özbek’in, takımın tarihinin en tehlikeli en zarar verici Başkanı olduğunu iddia etti. Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dursun Özbek kötü karakterli değil ancak futbolu bilmiyor. Tuhaf adamların esiri. Kafasına göre işler yanlış işler yapıyor. Fikri sabitlikleri var. Her geçen gün kulübün geleceğinden aylar götürüyor. 20 milyon taraftar varsa ondan nefret ediyor.

Takımın hocası Tudor’u da başarısız bulan Çakar, onu sırf boyu ve posundan dolayı tuttuklarını savundu. Çakar, hocanın transferlerde de faal olmasının büyük hata olacağını savunarak, “Galatasaray emin olmayan kötü ellerde. Özbek, bilgisizliği yüzünden zarar veriyor”