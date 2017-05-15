Fox TV ekranlarında perşembe günleri yayınlanan 'Çoban Yıldızı' reytinglerde sınıfta kaldı. Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile Selin Şekerci bile diziyi kurtaramadı. Dizinin 18 Haziran'da final yapacağını başrol oyuncu Şekerci duyurdu.
HABERİ BAŞROL OYUNCUSU VERDİ
Fox TV'de ekrana gelen 'Çoban Yıldızı' dizisinde oynayan güzel oyuncu Selin Şekerci, önceki akşam Karaköy'de arkadaşlarıyla eğlendi. İlginç tarzı ve başına bağladığı fularla dikkat çeken güzel oyuncu, Çoban Yıldızı'nın Haziran 18'de final yapacağını söyledi.