Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan son bölümünde Ebu Mansur karakteri ile diziye dahil olan Burak Hakkı'nın gerçek kimliğinin kim olduğu sorusu, dizinin son yayınlanan bölümünün en önemli konusu haline geldi.

Ebu Mansur değil

Öncelikle, tarihte Ebu Mansur hanefi mezhebinden olanların imamı ve islam alimidir. Tam adı Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî' dir ve günümüzde Özbekistan'ın Semerkand şehirleri yakınlarında Matürid köyünde doğmuştur.

Sultan Aleaddin Keykubat'mı?

Ebu Mansur'un doğum tarihi 863 olarak kabul edilir. Dolayısıyla Ertuğrul Gazi zamanında yaşamamıştır. Yine de diziye İbn-i Arabi Hz. gibi taşıdığı değerler bakımından dahil edildiği düşünülmeye başlanmıştı ancak Vasilius ile Ertuğrul'un karşılaşmasını izleyen Ebu Mansur'a yanındaki adamın sultanım diye hitap etmesi tekrar kafaları karıştırdı.

Sultan Alaaddin Keykubat ise tarihte, Selçuklu Devleti'nin sultanıdır. 1221-1237 yılları arasında hüküm sürmüştür ve tarihin en ünlü Selçuklu Sultanı olarak bilinir. Buna göre ise dizinin başladığı zamandan bu yanan kim olacağı merakla beklenen Sultan Aleaddin karakterini Burak Hakkı'nın canlandıracağı tahmin ediliyor.

Tarihi Türk destanlarında Ertuğrul

Bilindiği üzere destanlarda Ertuğrul Gazi'nin kışlak bulma serüveni Selçuklularla Bizanslıların savaşını gören Ertuğrul Gazi'nin savaşan tarafların kim olduğunu görmeden Selçuklu lehinde savaşa girip savaşın kazanılmasında büyük rol almasıyla başlar ve daha sonra bu davranışından ötürü de Selçuklu sultanının Ertuğrul'a kışlak hediye etmesiyle sonuçlanır. Dizide yaşanan sahne tam olarak böyle olmasa da hikayeyi anlatım biçimi destanlarda karşımıza çıkan biçim ile örtüştüğünden "Ebu Mansur" karakterinin "Selçuklu Sultanı" olduğu iddiası zihinlerde güçlenmiştir.