Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı. Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı. Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.
Ve Engin Altan yollarını ayırdı!
16.05.2017 - 08:30 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 08:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.
Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı. Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan düzyatan menajeri Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı. Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.
Etiketler : Diriliş-Ertuğrul,Engin Altan Düzyatan,Gaye Sökmen ile yollarını ayırdı.,
473807 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/473807.aspx
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