Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen bölümlerde 'Melek' karakterinin ölmesiyle Bensu Soral diziye veda etmiş ve hayranlarını üzmüştü. İçerde dizisinin son bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi.

YUSUF MÜDÜR ÖLDÜ

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı 'İçerde' dizisinde, Yusuf Müdür (Mustafa Uğurlu) baş düşmanı Celal Duman (Çetin Tekindor) tarafından vurularak öldürüldü.

DİZİ 39.BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPACAK

İçerde dizisi, reyting başarısını tadında bırakacak ve Haziran 2017'de 39.bölümüyle final yapacak.