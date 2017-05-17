Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından sürekli fotoğraflarını paylaşan Sayan, takipçilerine her sabah günaydın demeden güne başlamıyor.

HEP AYNI ŞEYİ YAZIYOR



Seda Sayan bugünkü fotoğrafının altına da; 'Günaydınnnn sağlıklı huzurlu bir gün olsun inşallah' yazdı.