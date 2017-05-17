Instagram hesabından sürekli fotoğraflarını paylaşan Sayan, takipçilerine her sabah günaydın demeden güne başlamıyor.
HEP AYNI ŞEYİ YAZIYOR
Seda Sayan bugünkü fotoğrafının altına da; 'Günaydınnnn sağlıklı huzurlu bir gün olsun inşallah' yazdı.
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Instagram hesabından sürekli fotoğraflarını paylaşan Sayan, takipçilerine her sabah günaydın demeden güne başlamıyor.
HEP AYNI ŞEYİ YAZIYOR
Seda Sayan bugünkü fotoğrafının altına da; 'Günaydınnnn sağlıklı huzurlu bir gün olsun inşallah' yazdı.
Etiketler : seda sayan,magazin,