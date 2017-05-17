Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönem milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran ve espirileri ile dillerden düşmeyen 'Türk Malı' dizisi ünlü oyuncu kadrosu, espirileri ve yenilikleriyle Star ekranlarından izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



Türk Malı dizisi yeni oyuncu kadrosu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Erman Kuzu karakterinin başından geçen komik olayların ele alınacağı dizide, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan Şengül, İlke Korkmaz ve Buse Narcı gibi ünlü isimler de rol alacak.