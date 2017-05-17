Yayınlandığı dönem milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran ve espirileri ile dillerden düşmeyen 'Türk Malı' dizisi ünlü oyuncu kadrosu, espirileri ve yenilikleriyle Star ekranlarından izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Türk Malı dizisi yeni oyuncu kadrosu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı Erman Kuzu karakterinin başından geçen komik olayların ele alınacağı dizide, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan Şengül, İlke Korkmaz ve Buse Narcı gibi ünlü isimler de rol alacak.
Türk Malı ne zaman ekranlarda olacak?
17.05.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerini Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer paylaştığı Türk Malı, 28 Mayıs Pazar günü 20.00'da Star TV'de ekran macerasına başlayacak.
Yayınlandığı dönem milyonlarca kişinin gönlüne taht kuran ve espirileri ile dillerden düşmeyen 'Türk Malı' dizisi ünlü oyuncu kadrosu, espirileri ve yenilikleriyle Star ekranlarından izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : türk malı,dizi,
474216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/474216.aspx
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