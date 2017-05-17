Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenomen gelin adayı Huriye’ye, iki haftadır çiçekler gönderen talibi bugün stüdyodaydı. Huriye ve annesi Şerife Hanım’ın, merakla bekledikleri damat adayı, canlı yayında gerçekleşecek karşılaştırma anına çelenkle çıkarak, herkesi şoke etti.

Stüdyoya çelengin arkasına gizlenip, “Götür beni gittiğin yere” şarkısın söyleyerek çıkan damat adayı, sesiyle kendini ele verdi. Sunucu Zuhal Topal, "Neler yapıyorlar, şarkı söyleyen çelenk yapmışlar” sözleriyle, damat adayına takıldı ve Huriye’ye çiçekler gönderen damat adayını izleyenlerin tanıdığını, daha önce locada olan adaylardan biri olduğunu açıkladı.





Huriye, "Neden gelmek için bekledin? Beni mutlu ettin, teşekkür ederim” sözleriyle karşıladı talibini. Damat adayının yüzünü göstermeden çiçeklerin arkasından konuşması Huriye’nin annesi Şerife Hanım’ı rahatsız etti. Şerife Hanım, "Açık yüzünle, doğru sözünle gelsen mutlu olurduk" diyerek, sitemini dile getirdi.

Paravan açıldı. Huriye’ye çiçekler gönderen kişinin daha önce locada olan damat adaylarından Soner olduğu ortaya çıktı. Hiperaktifliğiyle ve çılgınlıklarıyla tanınan Soner, bu defa da stüdyodakileri şaşırttı.

"HER ÇİÇE GÖNDERENE KIZIMI VEREMEM"

Huriye, Soner’i görünce, "Sosyal medyadan istek yolladı, kabul ettim. Geleceğini beklemiyordum. Sen çok hareketlisin, ben ağırbaşlıyım nasıl olacak ki?" dedi. Şerife Hanım da "Her çiçek gönderene kızımı veremem. Biz daha ağırbaşlı, oturaklı bir damat istiyoruz" sözleriyle kararının olumsuz olduğunu açıkladı. Huriye de annesinin sözlerine katıldı ve Soner’ e geldiği için teşekkür etti.

Huriye ve annesi Şerife Hanım’a sinirlenen Soner, çelengini de alıp stüdyoyu terk etti.