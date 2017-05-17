Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'daki Sebastian clup ve Karaköy'deki sebastian adlı mekanların geçtiğimiz sene işletmeciliğini yapan Hande Yener, iki mekanı da devretmişti.14 Mart'da ünlü modacı Hakan Akkaya'nın Ataşehir “water garden”da açmış olduğu “Snobs” adlı mekana da ortak olmuştu. İddialara göre, Hakan Akkaya mekanın işletmeciliğini tek başına yaptığı dönem mekan restoran olarak faaliyet gösteriyordu. Popçu Hande Yener ortak olduktan sonra mekan gece kulübüne çevrildii ve bu durum müşteri kaybettirdi. Personelin bir kısmı işten çıkartıldı, kalan işçilere de 3 aydır maaş ödenmiyor. Hakan Akkaya, “Çok masraf yaptık. Yakın zamanda ödeme yapacağız” dediği konuşulanlar arasında. Maaşlarını alamayan personel hakkını hukuk yoluyla arayacak. (Güneş Ahmet Doğan)