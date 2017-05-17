Eski model ve oyuncu Yaşar Alptekin, Aydos Dağı'nda motor kazası geçirerek yaralandı. Başından yaralanan Alptekin, durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Altekin sosyal paylaşım sitesi İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşıp ''verilmiş sadakamız varmış, ya da verilmemiş sadakamız varmış...Rabbime hamd olsun daha günümüz varmış ama...Aydos dağında motor kazası geçirdim'' notunu yazdı.
Yaşar Alptekin kaza geçirdi!
17.05.2017 - 16:32 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, motor kazası geçirdi.
Eski model ve oyuncu Yaşar Alptekin, Aydos Dağı'nda motor kazası geçirerek yaralandı. Başından yaralanan Alptekin, durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Etiketler : yaşar alptekin,
474284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/474284.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER