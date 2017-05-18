Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Mayıs’ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde vereceği konser öncesi rahatsızlanan Arif Sağ, hastaneye kaldırıldı. Doktorların uyarısı ile konsere çıkmayan Sağ, yerine oğlu Tolga Sağ’ı gönderdi. 72 yaşındaki Sağ’ın pazartesi günü ameliyat olacağı ve sol lobundaki kanserli bölgenin alınacağı öğrenildi.