13 Mayıs’ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde vereceği konser öncesi rahatsızlanan Arif Sağ, hastaneye kaldırıldı. Doktorların uyarısı ile konsere çıkmayan Sağ, yerine oğlu Tolga Sağ’ı gönderdi. 72 yaşındaki Sağ’ın pazartesi günü ameliyat olacağı ve sol lobundaki kanserli bölgenin alınacağı öğrenildi.
Arif Sağ'a akciğer kanseri teşhisi kondu
18.05.2017 - 06:37 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan halk müziğinin usta ismi Arif Sağ’a kanser teşhisi konuldu.
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