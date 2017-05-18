Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören ve karaciğer nakli için donör bekleyen ünlü oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü yakınlarını ve hayranlarını yasa boğdu. Sinema ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saat 21.40’ta yaşamını yitirdi. Tüfekçioğlu'nun vefatını menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medya hesabından duyurdu.



PAYİDAR TÜFEKÇİOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1962 yılında İzmir'de dünyaya gelen Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezunudur. Tüfekçioğlu, uzun yıllar Birçok tiyatroda görev almıştır. Oğlak burcu olan Payidar Tüfekçioğlu; Antalya Devlet Tiyatrosu Bursa Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev almıştır. 2009 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştur. Payidar Tüfekçioğlu iki tane de ödüle sahip tiyatroculardan birisidir.

Almış olduğu ödüller 2000 yılında; Avni Dilligil En iyi erkek oyuncu ödülünü, Bağla Şu İşi adlı tiyatro oyunuyla almıştır. 2007 yılında ise Afife Jale tiyatro ödülleri dalında Yeraltından Notlar adlı oyunundaki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü de almıştır. Payidar Tüfekçioğlu sinema filmleri ve dizilerde birçok karakteri de seslendirmiştir.

Seslendirdiği oyunculardan bazıları şunlardır: Bruce Willis, Sylvester Stallone, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni, Yul Brayner, Paul Newman, Yul Brayner gibi oyuncuları seslendirmiştir. Ayrıca bazı Türk dizilerindeki oyuncuların seslendirmesini de yapan Payidar Tüfekçioğlu; Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nu, Sağır Oda dizisinde Orhan Kılıç’ı, Şefkat Tepe adlı dizideki Mert Kılıç’ı da seslendirmiştir.

Payidar Tüfekçioğlu’nun oynamış olduğu diziler: Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklardır. Ayrıca Deniz Bekliyordu adlı sinema filminde de oynamıştır.



Payidar Tüfekçioğlu daha birçok tiyatro oyununda görev almıştır.

Oynadığı tiyatro oyunlarından bazıları şunlardır: Yeraltından Notlar, Amedius, Şölen, Ayaktakımı arasında, Haydutlar, Bağla şu işi, Otel, Onun ölümü, Batakhane güzeli, Deli, Beden, Mavi pullu balık, Teneke, Barış, Yaprak Dökümü, Ayı,Kadı, Oresteia Afife Jale: Nezihe Araz, Dün gece yolda giderken, Çok komik bir şey oldu, Batı Yakası'nın hikayesi, Danton'un ölümü, Ballar balını buldum, Bebek uykusu, Yedi Kocalı Hürmüz, Tohum ve toprak, Oyunlarla Yaşayanlar, Gılgamış, Yoklar Dağı'ndaki kar, Macbeth, Mezopotamya üçlemesi, Efrasiyab'ın hikayeleri gibi oyunlardır.

(Milliyet)