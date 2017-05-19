Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile başrol oynayan Kaan Girgin medyadan uzak bir yaşamı tercih etti. 2000'li yılların başında yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncunun şimdiki yaşlı görüntüsü hayranlarını şoke etti.

CEYDA DÜVENCİ İLE YAŞADIĞI AŞK ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Reklam filmlerinde rol almaya devam eden Kaan Girgin, 2005 yılında şarkıcı Ferhat Göçer'in kız kardeşi Seran Göçer ile üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Serap isminde bir de kızları oldu. Kaan Girgin'in üçüncü evliliği de yaklaşık 3 yıl önce sessiz sedasız bitti.

OYUNCULUĞU BIRAKIP SİYASETE ATILMIŞTI

Girgin, 2011 yılında kariyerine siyasette devam etmeye karar verdi ve AK Parti'den İzmir milletvekili aday adayı oldu. Daha sonra pek çok dizide boy gösteren oyuncu şimdi ise kameralardan uzak yaşıyor.

İşte Kaan Girgin'in son hali: