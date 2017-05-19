Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dün akşam bir ilk gerçekleşti. Survivor'ın Türk ve Yunan yarışmacıları Dominik'te karşı karşıya geldi. Mücadelenin en üst seviyeye çıktığı ödül oyununda gülen taraf 10'a 7'lik skorla Türk takımı oldu.

OGEDAY SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Ogeday, Yunan rakipleri karşısında beklenen performansı sergileyemedi. Çıktığı 3 oyunda da puan kazanamayan Ogeday sinir krizi geçirdi. Ünlüler ve Gönüllüler Ogeday'ı sakinleştirmeye çalıştı.

SABRİYE BERNA GERİLİMİ SON BULDU

Türk Yunan mücadelesi Ünlüler ve Gönüllüler takımını kaynaştırdı. Özellikle son zamanlarda büyük gerilim yaşayan Sabriye ile Berna bu mücadele sayesinde kardeşlik vurgusu yaptı. İkilinin güzellik konusundaki diyaloğu ise eğlenceli anlar yaşattı.