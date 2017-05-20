Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün tarihlerini 29 Haziran olarak belirleyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, davetlilere "Bu tarihi unutmayın" notlu ön davetiye yolladı. İkili bu hareketten sonra alay konusu olunca "Bu davetiye gizliydi, sadece akrabalarımıza gönderecektik" diye ilginç bir açıklama yaptı.



"ASIL DAVETİYELERİ SONRA GÖNDERECEĞİZ"

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen önceki gece bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çift, yakınlarına gönderdikleri, üzerinde düğün tarihlerinin yazılı olduğu kağıtlar için "Sadece tarih netleşti, biz de akraba ve yakınlarımıza ön davetiye gönderdik ama maalesef ortaya çıktı. Asıl davetiyeleri daha sonra göndereceğiz" dedi.