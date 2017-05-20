Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konser öncesinde yağmura rağmen saat 20.30’da Franco Dragone ve ekibi tarafından sahnelenen Müzikal Bot Şöleni’ni izlendi. Işık oyunlarıyla birlikte Müzikal Bot Şöleniyle büyülenen konuklar ardından ip üzerinde yürüyen cambazların gösterisiyle de heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Müzikal Bot Şöleni ve ip cambazları sirk ekibinin gösterilerini ardından konsere geçen yerli ve yabancı yaklaşık 5 bin kişi, pop müziğin sevilen ismi Murat Boz konserinde coşkulu anlar yaşadı. Yerli ve yabancıların bulunduğu alanda yaklaşık 2 saat sahnede kalan Murat Boz, sevenlerine şarkılarını seslendirdi.