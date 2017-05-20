Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'ın yeni bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar bir araya gelip yemek yiyor. Sabriye Yunan yarışmacıya yemek götürüyor, Yunan yarışmacıda çiçek götürüp Sabriye'yi yanağından öpüyor. Bunun üzerine neye uğradığını şaşıran Sabriye, Yunanlı Survivior'a tokatı yapıştırıyor.

YUNANLI YARIŞMACI, SABRİYE'DEN TOKAT YEDİ

Sabriye, Yunanlı yarışmacı Konstantin'e yemek götürünce Yunan takımı "ooo" diye bağırıyor. Konstantin de eline çiçeğini alıp Sabriye'nin yanına gidiyor. Yunanlı yarışmacı, Sabriye'yi yanağından öpünce, Sabriye şaşırıp tokat atıyor. Survivor'ın yeni bölümü bu akşam TV8'de.