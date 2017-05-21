Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017'de bu akşam yapılan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları da belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan dokunulmazlık oyununun kazanan tarafı Ünlüler oldu. Gönüllülerin aralarında yaptıkları bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ise Berna oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Ada konseyinin yaptığı oylama ile bu hafta eleme potasına giren ilk isim Ogeday oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Berna, haftanın ikinci eleme adayını seçti. Dokunulmazlığı bulunan Berna Volkan'ın ismini vererek haftanın ikinci eleme adayını seçti.