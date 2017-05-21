Cuma namazına yetişmek için motor üzerine binen Saruhan Hünel, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Sıkışan trafiğe böyle çözüm buldum, cumaya yetişmem lazım" dedikten sonra caminin yolunu tuttu.
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel Cuma namazına böyle yetişti
21.05.2017 - 12:01 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Etiketler : saruhan hünel,cuma namazı,
475394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475394.aspx
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