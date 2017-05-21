Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'la Beykoz Kundura Fabrikası’nda yakın dostları ve ailelerinin katıldığı bir törenle evlendi. Çiftin düğün fotoğraflarını yakın dostları Açelya Akkoyun ve Gökhan Keser, sosyal medyadan paylaştı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Açelya Akkoyun, paylaşımının altına "Sevgili arkadaşım, iyi insan, sevgi dolu kalbin, huzur dolu tavrın gibi bir hayat dilerim size." notunu düşerken Gökhan Keser ise, "Bir ömür boyu mutluluklar Ümit'im..." notunu yazdı.

Oyuncu Ümit Erdim, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Seda Çınar'a ilginç bir evlilik teklifinde bulunarak sosyal medya üzerinden “Ben olsam benimle evlenirdim” mesajı atmış, Seda Çınar da “Ben olsam ‘evet’ derdim” yanıtını vermişti.