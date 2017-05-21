Oyuncu Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil, 6 aydır aşk yaşıyordu. Gülşe'nin dizisi 'İkisini de Sevdim' reyting alamayınca iki haftada yayından kalkmıştı. 24 yaşındaki güzel de moral toplamak için Londra'ya Mesut Özil'in yanına gitmişti. Sevgililerin, kıskançlık nedeniyle kavga edip ayrıldıkları ileri sürüldü. Amine Gülşe'nin, kavganın sabahında ilk uçakla Londra'dan ayrılıp doğup büyüdüğü İsveç'e arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi. (Posta)
'Amine Gülşe, Mesut Özil'i terk etti' iddiası
21.05.2017 - 19:15 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in ayrıldığı iddia edildi.
Etiketler : Amine Gülşe,Arsenal,Mesut Özil,
475521 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475521.aspx
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