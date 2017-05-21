Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Amine Gülşe ile futbolcu Mesut Özil, 6 aydır aşk yaşıyordu. Gülşe'nin dizisi 'İkisini de Sevdim' reyting alamayınca iki haftada yayından kalkmıştı. 24 yaşındaki güzel de moral toplamak için Londra'ya Mesut Özil'in yanına gitmişti. Sevgililerin, kıskançlık nedeniyle kavga edip ayrıldıkları ileri sürüldü. Amine Gülşe'nin, kavganın sabahında ilk uçakla Londra'dan ayrılıp doğup büyüdüğü İsveç'e arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi. (Posta)