Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, bir Reklam filminde rol aldıktan sonra Mayıs 2015’te aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri bir ev partisinde ortaya çıkmıştı.Posta Gazetesi'nin haberine göre; Kerem Bürsin, aşklarının ikinci yıldönümünde sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya sürpriz yaptı. Önce Serenay Sarıkaya’nın oynadığı ‘Fi’ dizisinin yönetmeninden izin alan yakışıklı oyuncu, daha sonra İstanbul-Arnavutköy’deki sete gidip sevgilisini kaçırdı.Serenay Sarıkaya, İstanbul Atatürk Havalimanı’na doğru yol alırken nereye gittiklerini bilmiyordu. Kerem Bürsin, havaalanında Hırvatistan-Dubrovnik’e uçacaklarını, romantik bir gece geçireceklerini söyledi. Sevgililer, ertesi gün İstanbul’a döndü.