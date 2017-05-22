Survivor 2017'nin çekimler için İstanbul-Dominik arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı'yı program çekimlerinde arı soktu.
BİR ANDA ÇIĞLIK ATTI
Bir anda çığlık atan Acun Ilıcalı, bu anları Instagram hesabından 'iş kazası' notuyla paylaştı.
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Survivor 2017'nin çekimler için İstanbul-Dominik arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı'yı program çekimlerinde arı soktu.
BİR ANDA ÇIĞLIK ATTI
Bir anda çığlık atan Acun Ilıcalı, bu anları Instagram hesabından 'iş kazası' notuyla paylaştı.
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