Survivor 2017'nin çekimler için İstanbul-Dominik arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı'yı program çekimlerinde arı soktu.

BİR ANDA ÇIĞLIK ATTI

Bir anda çığlık atan Acun Ilıcalı, bu anları Instagram hesabından 'iş kazası' notuyla paylaştı.
 