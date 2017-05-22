Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70. Cannes Film Festivali kapsamında "The Meyerowitz Stories" filminin gösterimine oyuncu Fahriye Evcen de katıldı.

FOTOĞRAFLARI ALAY KONUSU OLMUŞTU

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl da Cannes'de boy göstermişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraflar Türk basınında alay konusu olmuştu. Evcen'in poz verirken arkasında bulunan dikkatini çekmediği fotoğraflara yansımıştı.

YİNE AYNI SENARYO

Benzer görüntülerin bu yıl da yaşandığı dikkat çekiyor. Güzel oyuncu kırmızı halıda yürürken arkasındaki basın mensupları başka bir yöne bakıyor.

Fahriye Evcen böyle görüntülendi;