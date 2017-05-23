Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soner Sarıkabadayı'yı önce şarkı sözü yazarı kimliğiyle tanıdık. Ardından daha önce plana çıkmak istemiş olacak ki, kendi şarkılarını söylemeye karar verdi ve kendi albümünü çıkardı.

ŞARKILARI DİLLERDE PELESENK OLDU

38 yaşındaki şarkıcının en az sözlerini yazdığı şarkılar kadar kendisinin söylediği şarkılarda çok sevildi, dilden dile yayıldı.

SAÇLI HALİNİ GÖREN İNANAMIYOR

Biz onu tanıdığımızdan beri hep saçlarını kazıtan Soner Sarıkabadayı'nın öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki, inanın kendisi bile bu halini unutmuştur.

İHTİMAL VERMEYEN BİLE VAR

Hatta fotoğrafı görenler fotoğraftakinin Soner Sarıkabadayı olduğuna ihtimal bile vermedi.

İşte Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali;