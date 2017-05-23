Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayında özel bir TV kanalında ekrana gelecek olan 'Dünya Güzellerim' adlı programı için bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy'un Hindistan'dan ilk görüntüleri geldi.





Çekimleri mayıs ayının ilk haftasında başlayan programın yayınlanan ilk görüntülerinde ekip, Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleşen otobüs seyahatleri sırasında görüntülendi.





Olabildiğince abartılı kıyafet ve makyajlarıyla eski bir otobüste tavuk ve keçilere eşliğinde seyahat eden ünlü isimlerin diyalogları dikkat çekti. Ersoy'un bir Hintlinin kucağında tuttuğu tavuğu sevdikten sonra ekibin bit paniği yaşaması dikkat çekti.





Geride bıraktığımız günlerde Bülent Ersoy'un Hindistan'da budist rahipleriyle kavga ettiği öne sürülmüş, program yetkilileri iddiaları yalanlamıştı.



