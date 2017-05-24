Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümünü henüz tamamlayamayan İbrahim Tatlıses, İzmir’e yerleşti. Habertürk'ten Esin Övat'in haberine göre; Bornova’daki lüks bir siteden ev alan İmparator, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Sanatçının ilk ziyaretçileri kızı Melek Zübeyde ve damadı oldu.



İZMİR'DE ŞUBE AÇMIŞTI



İmparator Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zinciri İzmir Narlıdere'de bir şube açmış şubenin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.