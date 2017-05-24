Uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümünü henüz tamamlayamayan İbrahim Tatlıses, İzmir’e yerleşti. Habertürk'ten Esin Övat'in haberine göre; Bornova’daki lüks bir siteden ev alan İmparator, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Sanatçının ilk ziyaretçileri kızı Melek Zübeyde ve damadı oldu.
İZMİR'DE ŞUBE AÇMIŞTI
İmparator Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zinciri İzmir Narlıdere'de bir şube açmış şubenin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.
İbrahim Tatlıses İzmir'e taşındı
24.05.2017 - 10:25 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleşti
Uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümünü henüz tamamlayamayan İbrahim Tatlıses, İzmir’e yerleşti. Habertürk'ten Esin Övat'in haberine göre; Bornova’daki lüks bir siteden ev alan İmparator, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Sanatçının ilk ziyaretçileri kızı Melek Zübeyde ve damadı oldu.
Etiketler : İbrahim Tatlıses,
476242 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476242.aspx
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