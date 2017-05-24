Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen ile bir tabaktan patlamış yemeye çalışırken ortaya gülümseten görüntüler çıktı. Mısır tanelerini pek de paylaşmak istemeyen minik Eymen, annesine "küçük küçük" yemesi konusunda direktifler verdi. Eymen zaman zaman güzel sunucuya fırça da attı. Erken’in hayranları anne ile oğlunun bu güzel videosunu beğeni yağmuruna tuttu.
Ece Erken ve oğlunun mısır yeme yarışına girdi
24.05.2017 - 23:25 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sunucu Ece Erken tek başına büyüttüğü Eymen'in patlamış mısır yerken çekilen görüntüleri yüzleri güldürdü.
Etiketler : Ünlü sunucu Ece Erken,eymen,
476452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476452.aspx
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