Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: Aylin Eldeniz

Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Los Angeleslı bir etnik rock grubu olan yirmi7, Amerika’dan Türkiye’ye ‘Muhtemel Aşk’ şarkısıyla gelerek büyük beğeni topladı. Grubun müzik hayatlarına yolculuk ederek, hoş bir sohbet gerçekleştirdik.



İkinci parçanız Sokak Lambası, rafta duran bir şarkı mıydı?

Daha önce yazıldığı için rafta duran bir şarkı diyebiliriz ama yeni kadromuzla değiştirerek bu son halini aldı. Ama şunu söyleyebiliriz, eskiden yapıp bugüne kadar ısrarla bizimle kalan bestelerimiz çoğaldı ve biz de dinleyicilerimizle hepsini paylaşmak istiyoruz.



Şarkı seçimlerinde grup olarak nasıl karar veriyorsunuz?

İçimizden birisi yaptığı besteyi, yazdığı sözleri gruba tanıtır ve üzerinde durulur. Bütün şarkı adaylarını günlerce, defalarca dinleyip demokratik olarak verilen bir karar süreci bizimkisi.



Son eseriniz ‘Naçizane Bir Gece’, Muhtemel Aşk ve Sokak Lambası şarkılarının başarısını yakalar mı?

Bir başarı yakalama söz konusu olunca bu dinleyenlerin ve kamuoyunun takdirine kalıyor. Bizim gözümüzde zaten başarılı ve bizim içimizi yansıtan bir şarkı.



Yeni bir şarkıya başlarken ilk dikkat ettiğiniz konu nedir?

Eskiden şarkı yapmak için kıstaslarımız yoktu. Nasıl bir şey çıkarmak istiyorsak öyle olabilirdi. Fakat şu an Türkiye’de hatırı sayılır kitlelere hitap eden bir grubuz ve bunun sanatımıza ve bu sürece tabii ki etkisi oluyor. Bazen besteler zamanın inadına kafa tutan fotoğraflar gibidir. 20-30 yıl sonra elinize aldığınızda bir zaman makinesi işlevi görürler, sizi o güne o ana, o zamana ışınlarlar.



Yeni single ile birlikte konser yoğunluğunuz artacak mı?

Umuyoruz ki bu şarkılarımızla ülkemizin dört bir yanında konserler verebilelim. Bizi büyük şehirlerin dışında görme şansı bulamayan arkadaşlarımızın yanlarına gidip onlarla paylaşmak istiyoruz yaptıklarımızı. Bizi sevenler ve dinleyicilerimizle daha sık bir arada olmak istiyoruz. Biz sınır tanımayan bir grubuz. Amerika’dan geldik ve Van’a kadar yolumuz var.