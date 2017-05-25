Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele eden askerlerle birlikte sahaya inip yaptığı haberlerle büyük beğeni toplayan Nazlı Çelik, şimdi de Şırnak Beytüşşebap'ta komandolarla sahaya indi.

OPERASYONA KATILDI

19 Nisan'dan bu yana devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 İncebel Dağları-Kato operasyonunun haberini yapmak için 2850 rakımlı Kato Dağı'na tırmanan Nazlı Çelik, jandarma komandolarla birlikte operasyona katıldı.

ASKERLERLE KUMANYA YEDİ

Dağda askerlerle birlikte kumanya yiyen Çelik, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çelik'in bizzat operasyona katılarak yaptığı haber, Star Ana Haber'in 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak