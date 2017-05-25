Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul'un dün akşam ekrana gelmesi beklenen 89. yeni bölümü önümüzdeki 31 Mayıs'a ertelendi. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünün ilk tanıtımı yapımcı Mehmet Bozdağ tarafından Instagram hesabında paylaşıldı. Tanıtımda Sultan Alaaddin'in zehirlendiği görüldü.

ALAADDİN KEYKUBAT ZEHİRLENİYOR

Diriliş Ertuğrul 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 31 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölümünde Ertuğrul bey ile görüşmek üzere Hanlı Pazar'a giden Sultan Alaaddin Keykubat, yediği yemekten zehirleniyor.

ERTUĞRUL SORUMLU TUTULUYOR

Sultan'ın zehirlenmesinden sorumlu tutulan Ertuğrul'un akıbeti ise bilinmiyor. Ertuğrul'un, Saadettin Köpek'i uyardığı sahneler ise merak ediliyor.