Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'İçerde' dizisinin 36'ıncı bölüm tanıtımı heyecan oluşturdu

Sarp ve Mert’in birbirine silah çektiği sahnede, Coşkun’un "Umut’sun sen Mert! Gerçeği söylüyorum oğlum, yıllardır sizden saklanan şeyi söylüyorum" dediği; kardeş olduklarını öğrenen Sarp ve Mert’in inanmakta güçlük çektiği tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı.

Yapımcılığını ay yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 'İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, gözde kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken, yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.