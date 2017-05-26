Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Dönem 'Yıkılıyo' Şarkısıyla Efsaneleşen Ayça Tekindor'un Son Hali Şoke Eti

'Buraları yıkılıyo, benden yıkılıyo, her gün peşime bıyıklı takılıyo' sözlerini hafızalara kazıyan şarkıcı Ayça Tekindor, evlenip Muğla'ya yerleşti. Şarkıcı, son haliyle sokakta dolaşsa tanınmayacak hale gelmiş.

OKAN BAYÜLGEN'İN PROGRAMINDA KEMANCIYDI

Türkiye Ayça Tekindor'u ilk olarak Okan Bayülgen'in 'Zaga' programı ile tanıdı. Keman çalan Ayça, daha sonra 'Yıkılıyo' şarkısıyla adeta hafızalara kazındı. Yıllardır görünmeyen şarkıcının eski halinden şimdi eser yok.

İşte Ayça Tekindor'un son hali: