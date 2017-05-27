Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı Panama ödüllü yarış için karşı karşıya geldi. Oyunun ilk turunu gönüllüler 6-4 kazandı. İkinci turu ise ünlüler 6-4 kazanınca oyun finale kaldı. Heyecan dolu yarışmayı gönüllüler kazandı.

SABRİYE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ödül oyunu sonrası ünlüler takımından Sabriye, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi işinin dövüşmek olduğunu, parkurda yavaş olduğunu, burada Survivor'ı yaşayamadığını söyledi.

"SURVIVOR'DA KALMAYI HAKETMİYORUM"

Ayrıca Survivor'da kalmayı da hak etmediğini söyleyen Sabriye, "Oturmak için sahile indim. Furkan ve Serhat'ın bakışları iyi gelmedi bana. Sanki oyunu benim yüzümden kaybettik gibi hissettim. O oyunda tek benim hatam yoktu, bazı erkeklerin de sayı alması gerekliydi. Benim işim dövüşmek, hiçbiri benden iyi olamaz. Benim tek hızlı olduğum yer ring, beceremedim burada o yüzden olmadı parkurlarda kötü gittim. Ağır olduğumu biliyorum, parkurlarda da çok yavaşım. Bu hafta dokunulmazlığı kaybedersek potaya gireceğim. Survivor'da kalmayı hakettiğimi düşünmüyorum. Survivor'u yaşadığımı da düşünmüyorum. O nedenle gidersem üzülmem" dedi.