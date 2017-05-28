Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2017 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma devam ederken Ramazan Ayı'nın da başlaması akıllarda "Survivor oruç tutmak isteyen yarışmacı var mı, ya da daha önce Survivor'da oruç tutan yarışmacı oldu mu? " sorularını getirdi.

TURABİ ORUÇ TUTMAK İSTEDİ, UYARILDI!

Bu yıl bildiğimiz kadarıyla hiç bir yarışmacı oruç tutmak isteğiyle, Acun'a ve yapımdaki diğer yetkililere talep iletmedi. Geçtiğimiz yılda da oruç konusu yarışmada açılmadı.



Yarışmanın tarihi boyunca bilinen ilk "Oruç tutmak istiyorum" talebi ise 2015 yılında Survivor All Star'da geldi. All Star'da yarışan Turabi, oruç tutmak istedi, ancak programın yapımcıları Turabi'yi oruç tutmaması yönünde uyardı.





TARİH VE SAAT BİLGİSİ VERİLMİYOR

Öte yandan yarışmacılara kurallar gereği tarih ve saat bilgisi verilmiyor. Yani bu nedenle yarışmacılar iftar ve sahur saatlerini de bilmiyor.