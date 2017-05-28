Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli bilgi yarışmasında "1957'de Beşiktaş forması ile Beşiktaş Karagücü basketbol maçında 110 sayının tamamını atan basketbolcu kimdir?" diye soruldu. Bu sorunun cevabı büyük merak uyandırdı.

HÜDAİ BUDANUR TÜM SAYILARI ATMIŞTI

Beşiktaş Takım kaptanı Hüdai Budanur, 110-56 biten Karagücü Basketbol maçında takımının tüm sayılarını atmış ve tarihe geçmişti.



YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Yarışmacı ise bu soruya emin olmadığı için cevap vermedi ve yarışmadan 60 bin TL para ödülüyle ayrıldı.