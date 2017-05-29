Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Hülya Koçyiğit’in oturduğu koltukta bu yıl damadı Engin Altan Düzyatan vardı. Hülya Koçyiğit’in sağlık durumu ile alakalı ilk ağızdan konuşan Düzyatan “Sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Şu an Amerika’da tedavi altında. Korkulacak bir durum yok. Kendisiyle sürekli iletişim hâlindeyiz” dedi. Geçen yıl Hülya Koçyiğit’in oturduğu koltukta büyük bir gururla oturduğunu belirten yakışıklı oyuncu önümüzdeki yıl ‘Yeşil Bakış Kısa Film Yarışmasında’ Hülya Hanım ile birlikte yer almak istediklerini belirtti.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç’in paylaştığı Diriliş Ertuğrul dizisi 14 Haziran’da sezon finali yapacak.