Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bölüm karelerini sosyal medya hesaplarına taşıyan bazı oyuncular, duygu dolu mesajlar yayınladı. Dizi sayesinde evlilik yaptığını dile getiren oyuncu Ceyhun Fersoy “6 sezon beraberdik... Kâh güldük, kâh ağladık, kâh kederlendik... Aile olduk... Bizleri sevdiniz evlerinize aldınız.. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız... Mint yapım sayesinde güzel bir evlilik yaptım. Sette kamera arkasında çalışan abilerime, ablalarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin...” dedi. Oyuncu Ayşe Tolga ise “Can ekibim, güzel ekibim, iyi işlere kalbiyle imza atan ekibim. Kocaman şahane bir aileyiz. Harika 6 sezon için Birol Güven’e, senaristlerimize, ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, TRT’ye ve bizleri hiç yalnız bırakmayan siz değerli izleyicimize sonsuz sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını dile getirdi. Diğer oyuncular da kendilerini yalnız bırakmayan seyirciye teşekkür etti.

