Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem güzelliği ile hem de başarısıyla dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Ivanka'nın önceki ve sonraki halini görenler ikisinin aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.



GÜZELLİĞİ DOĞAL DEĞİLMİŞ

Annesi Çek güzellik yarışmasında birinci olan Ivanka Trump önce annesinin izinden gidip modelliğe doğru gidiyordu. Babası Donald Trump emlak krallığından siyasete atılınca Ivanka'da babasının izinden gidip politikaya atıldı. Kariyeri kadar güzelliği ile de dikkatleri çeken Ivanka'nın doğal güzelliğinin olmadığı eski fotoğraflarından anlaşıldı.



İşte Ivanka'nın estetiksiz hali:









