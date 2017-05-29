Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damgasını vuran ve 2004 - 2007 yılları arasında evlerimize giren "Cennet Mahallesi" dizisi aynı isimle yeniden yayına başlıyor.



10 YIL ARANIN ARDINDAN İZLEYİCİ KARŞISINA GELECEK

Zeki Alasya, Müjdat Gezen, Melek Baykal, Çağla Şıkel ve Alişan gibi isimlerin oynadığı sevilen dizi, yeni kadrosuyla 10 yıl aranın ardından izleyici karşısına geçecek.

BAŞROLDE SOLMAZ VE KAAN VAR

Dizinin başrollerinde "Evleneceksen Gel" programının evlenme adaylarından olan ve yerli yersiz piste çıkıp göbek atmasıyla kendini tüm Türkiye'ye tanıtmayı başaran Solmaz Çiros ile talibi Kaan Güvenilir yer alıyor. Kadronun çoğu da "Evleneceksen Gel" programının evlenme adaylarından yer alıyor.