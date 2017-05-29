Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor 2017'de dün akşam ekranlara gelen iletişi ödülü Oyununun ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımında mücadele eden Furkan Kızılay'ın, rakibi Ogeday Girişken'e sitem etmesinin ardından sözü Acun Ilıcalı aldı.

BUNDAN SONRA DAHA DİKKATLİ OLUN

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Ilıcalı, Sema Apak ile Berna Keklikler'in yarıştığı sırada kenardan yapılan itiraz hakkında, "Bu konularda dikkatli olmamız lazım. Rakibe belli derecede psikolojik baskı yapıyorsunuz ama bunun içerisine oyun kurallarıyla ilgili müdahale olmaması lazım. Ogeday'ı bu konuda uyarmış olalım. Bundan sonra daha dikkatli olsun" ifadelerini kullandı.Final turu mücadelesi sonucu iletişim ödülünü kazanan taraf gönüllüler oldu.