Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serdar Ortaç, bir süre önce menajer Emrah Karaduman’dan bir şarkının arenjesini istedi ve iki haftalık bir çalışma sonrasında Ortaç’ın isteği yerine getirildi. Ortaç işi teslim aldığı mesaja, şarkıyı beğendiğine dair olumlu bir dönüş yapmasına ve parayı kısa sürede ödeyeceğim demesine rağmen bu aktini yerine getirmeyince, Emrah Karaduman da soluğu mahkemede aldı.

'Söyle Nereye Kadar 'adlı şarkının aranje ücreti olan 25 bin lirayı ödemediği gerekçesiyle mahkemeye verilen Serdar Ortaç duruşmaya katılmazken, davada dinlenen aranjörlerden biri Serdar Ortaç’ın maddi sıkıntılar içinde olduğunu bildiğini söyledi. Kısa bir süre önce peş peşe dört reklam filmi çeken Serdar Ortaç’ın borcunu neden ödemediğiyse belirsizliğini koruyor.

AVUKATTAN YALANLAMA GELDİ



Haberin gündeme getirildiği Duymayan Kalmasın programına ulaşan Serdar Ortaç’ın avukatı, Emrah Karaduman’ın işi tam bir şekilde teslim edemediği için Serdar Ortaç’ın bu şarkıyı albüme koymadığını ancak buna rağmen 6 bin liralık bir ödeme yapıldığını söyledi. Makbuzun ellerinde olduğunu söyleyen avukatı, Serdar Ortaç’ın da herhangi bir maddi sıkıntı içinde olmadığını söyledi.