Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin New York kentinde geride bıraktığımız hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit sosyal medya paylaşımlarıyla sağlık durumu hakkında bilgi veriyor.



NEFES ALMAKTA ZORLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Önemli bir ameliyata gireceğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran ve hayranlarını heyecanlandıran Hülya Koçyiğit iyi geçen ameliyatıyla birlikte tedirgin ve korkulu bekleyişi bir nebze olsa da azalttı. Geride bıraktığımız günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan Koçyiğit bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı.

SIKINTILARI ÇOK

Koçyiğit, tüm bu açıklamalarından sonra geride bıraktığımız akşam yeni bir paylaşımda bulundu. Sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte ağrılarının devam ettiğini ve sıkıntılarının çok olduğunu söyleyen Hülya Koçyiğit'in son paylaşımı şöyle oldu;