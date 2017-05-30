Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'ın hırslı yarışmacılarından Sema Apak geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünü kazandığında ikiziyle konuştu. Sema'nın ikizi olduğunu görenler ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemezken daha sonra da "Yolda görsek, Sema Survivor'da değil mi yorumunu yaparız" dedi.

SEMA'NIN DUBLÖRÜ OLARAK SURVİVOR'A GİTSE KİMSE ANLAMAZ

İkiz kardeşler arasında az da olsa farklılık olur ancak Sema ile ikizi Seda arasında hiçbir farklılık yoktu. Kardeşleri görenler önce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonra "Survivor'da dublörü olarak katılsa kimse anlamaz" yorumları yapıldı.

İşte Survivor Sema ve ikizi Seda: