Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü DJ Ozan Doğulu, ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Paylaşımında çocukluk fotoğraflarına da yer veren Ozan Doğulu fotoğrafın altına, "Canım kardeşim, hep böyle omuz omuza, güzel günlerde, birlikte olalım, iyi ki doğdun" notunu da düştü. Fotoğrafta omuz omuza görünen Doğulu kardeşler, hayranlarından çok sayıda beğeni alırken, 31 Mayıs 1974 tarihi doğumlu olan ünlü şarkıcı 44 yaşına giriyor.