Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Vahide Perçin (Gönül Aslan), Cansu Dere (Zeynep Güneş), Gonca Vuslateri (Şule Akçay) ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın (Melek) oynadığı Anne dizisinin dün akşam 30. bölümü yaynlandı.

Star TV'nin sevilen dizisi 'Anne'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sinan karakterine hayat veren oyuncu Serhat Teoman, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

33 yaşındaki Teoman, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında, "Yeni hikayelerde görüşmek üzere..." yazdı.