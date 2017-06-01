Başrollerinde Vahide Perçin (Gönül Aslan), Cansu Dere (Zeynep Güneş), Gonca Vuslateri (Şule Akçay) ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın (Melek) oynadığı Anne dizisinin dün akşam 30. bölümü yaynlandı.
Star TV'nin sevilen dizisi 'Anne'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sinan karakterine hayat veren oyuncu Serhat Teoman, senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
33 yaşındaki Teoman, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında, "Yeni hikayelerde görüşmek üzere..." yazdı.
Anne dizisinde ayrılık
01.06.2017 - 00:30 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 00:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Star TV ekranlarında yayınlanan Anne dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Başrollerinde Vahide Perçin (Gönül Aslan), Cansu Dere (Zeynep Güneş), Gonca Vuslateri (Şule Akçay) ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın (Melek) oynadığı Anne dizisinin dün akşam 30. bölümü yaynlandı.
Etiketler : Anne,
478215 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/478215.aspx
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