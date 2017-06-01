Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell ile anlaşan ünlü popçunun, Türkiye’nin en büyük müzik platformu fizy’nin marka yüzü olacağı ve karşılığında 12 milyon lira alacağı iddia edildi. Anlaşmayla fizy, Tarkan’ın, Ozan Çolakoğlu’yla beraber hazırladığı yeni albümünün sponsoru oldu. Tarkan da fizy için Harbiye Açık Hava’da birden fazla konser verecek ve reklam filmlerinde rol alacak. Bu arada, Turkcell yetkililerinin de anlaşmayı doğruladığı ancak Tarkan’ın alacağı rakamın 12 milyon liradan daha az olduğu ifade edildi. Pınar Dilek’le sürpriz evliliği, “Ahde Vefa” isimli sanat müziği albümüyle kendinden söz ettiren Tarkan, son olarak 16 Haziran’da çıkarması beklenen yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkacak.