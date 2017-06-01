Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift, son olarak saç tarzlarıyla karşımıza çıktı. Güldüren paylaşımda Gökbakar “Birbirini çok seven çiftler birbirine benzer derler. 5 senedir aynı berbere tıraş oluruz. Ortak model bulalım dedik. Rüştü Reçber ve İbrahim Üzülmez modelinde karar kıldık...” dedi.