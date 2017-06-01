Bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan çift, son olarak saç tarzlarıyla karşımıza çıktı. Güldüren paylaşımda Gökbakar “Birbirini çok seven çiftler birbirine benzer derler. 5 senedir aynı berbere tıraş oluruz. Ortak model bulalım dedik. Rüştü Reçber ve İbrahim Üzülmez modelinde karar kıldık...” dedi.
Şahan'dan komik paylaşım: Tam 5 yıldır aynı berberde tıraş oluyoruz
01.06.2017 - 04:50 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin ile birlikte Instagram’da komik paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.
Etiketler : şahan gökbakar,
478280 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/478280.aspx
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