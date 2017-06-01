Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki genç müzisyen Çağatay Akman'ın YouTube'da yayınladığı şarkısı yaklaşık 240 milyon görüntüleme almış, şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra Youtube'da trend videoların zirvesine çıkmıştı. Bir anda sosyal medyanın fenomeni haline gelen şarkı, Anna RF tarafından bulunulan bir telif hakkı nedeniyle YouTube'dan kaldırıldı.

MELODİSİ "JUMP" ADLI PARÇA İLE AYNI

Birçok kullanıcı tarafından beğenilen şarkı, yayınlandığı ilk ay 106 milyonluk izlenme rakamına ulaştı. Fakat dillerden düşmeyen 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısının melodisi Anna RF'nin 2012 yılında YouTube'a yüklediği 'Jump' isimli şarkısı ile aynı. YouTube'da Çağatay Akman'ın popüler şarkısını açmaya kalktığınız zaman, şarkının orjinal sahibi Anna RF tarafından bulunan telif hakları sebebi ile artık kullanımda olmadığına dair bir ifade bulunmakta.