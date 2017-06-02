Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalandıktan kısa süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen ve 13 askerin şehit olduğu helikopter kazası bütün ülkeyi hüzne boğdu. Sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, ailelere baş sağlığı diledi. Ancak ünlü oyuncu Onur Özaydın’ın yaptığı paylaşım, takipçilerini duygulandırdı. Özaydın, vatani görevini yaparken komutanı olan Yüzbaşı Nuri Şener’in de şehit olduğunu öğrenince duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bu adam benim komutanım. Acemi birliğinde bütün bölüğün sevgilisi komutanım. Dört barfiks çekenin çarşıya çıkabileceği bir gün, ‘Hadi Onur, senden ümitliyim’ diye gülerek motive eden komutanım. Arkadaşımla sınırda gece nöbetindeyken, askerî arabadan inip ‘Onur, bir ihtiyacınız var mı? Suyunuz falan var mı?’ diye soran komutanım. Askerlik sonrası her telefon konuşmamızda ‘Onur, n’apıyosun yaa?’ diye enerjisiyle yüzümü güldüren komutanım. Yaşımız aynı olsa da, benden çok daha büyük olduğunu hissettiğim komutanım. Rütbesinden önce, kalbine saygı gösterilen komutanım. Tanımaktan gurur duyduğum komutanım...”

